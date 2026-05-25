В Подольске вручили премию «Мама года 2026»

Церемония награждения победительниц первой премии «Мама года — Подольск 2026» прошла 22 мая в ДК имени Лепсе. Награды участницам вручили представители администрации и совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Победительниц поздравили председатель комитета по культуре, туризму и молодежной политике администрации округа Августа Евстигнеева и депутат совета депутатов Андрей Филимонов.

Лауреатами конкурса стали Анна Пургина в номинации «Мама-мастер», Дарья Филиппова в номинации «Бизнес-мама», Анна Демидова в номинации «Многомама», Валерия Воеводина в номинации «Мама — спорт». В номинации «Я мама Подольска» победили Татьяна Мингалимова и Виолетта Спыну. Виолетта Спыну также получила Гран-при в специальной номинации «Мама года — Подольск 2026».

Особые слова благодарности организаторы адресовали директору АНО «Навигатор МАМ» Ольге Будиловской — многодетной маме и общественному деятелю. Организация учредила премию в этом году. 19 мая экспертное жюри рассмотрело заявки и определило номинантов.

Для гостей мероприятия подготовили тематическую площадку с книгами о материнстве, мастер-классами, в том числе по пеленанию, а также игровую зону для детей. Кроме того, работал небольшой маркет с игрушками, украшениями и сладостями.

Партнерами проекта выступили комитет по культуре, туризму и молодежной политике администрации округа и Общественная палата городского округа Подольск. Премия направлена на поддержку активных женщин, которые совмещают воспитание детей с предпринимательством и общественной деятельностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.