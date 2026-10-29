В Подольске вручили награды волонтерам в День добровольца Московской области

В День добровольца Московской области активистам местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» вручили Благодарности главы округа. Об этом сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.

«Вручил награды людям, которые превращают высокие намерения в реальные результаты. Благодарностями главы округа отметили активистов местного отделения движения „Волонтеры Подмосковья“. Спасибо им за неиссякаемую энергию!» — отметил Григорий Артамонов.

Волонтеры сажают деревья и благоустраивают округ, заботятся о маленьких пациентах в больницах, поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья.

Особое значение приобретает помощь защитникам в зоне специальной военной операции. В рамках акции «Доброе дело» развивается проект «Подольск помогает». В гуманитарную миссию включаются не только жители, но и трудовые коллективы.

Специальные плакетки за весомый вклад в проект «Подольск помогает» вручили коллективам МУП «Подольский троллейбус» и АО «Подольский машиностроительный завод».

«Уважаемые волонтеры! Благодарю за активную гражданскую позицию! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых сил. Пусть добро, которое вы несете в мир, возвращается сторицей. Подольск — это территория, где умеют поддержать в трудную минуту и где никому не позволяют остаться в беде», — сказал глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.