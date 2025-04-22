В Подольске вручили награды сотрудникам полиграфических предприятий

От имени главы Городского округа Подольск Григория Артамонова представители администрации поздравили печатников с профессиональным праздником и вручили медали «За безупречную службу» I, II, III и IV степеней.

Почетные награды за высокие трудовые достижения и большой личный вклад в развитие предприятия получили сотрудники ООО «Премиум Стандарт», ОАО «Подольская фабрика офсетной печати», ООО «МБМ-ГРУПП», ООО «Бизнес-группа Стрелец».

День российской полиграфии отмечается с 2014 года ежегодно 19 апреля. Идея учредить праздник была предложена самими полиграфистами.

Считается, что именно в этот день в 1563 году русский первопечатник Иван Федоров начал работу над «Апостолом» — первой печатной книгой в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.