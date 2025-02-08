В Подольске вручили медаль участнику Великой Отечественной войны

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил участнику Великой Отечественной войны Александру Казеннову юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Казеннов ушёл на фронт совсем юным, дошёл до Берлина и остался служить там до 1949 года. Во время боевых действий получил тяжёлые ранения в область сердца и голову, чудом остался жив.

После войны связал свою судьбу с Подольском, трудился в СУ-14. Вместе с женой воспитали сына и дочь. Сейчас у четы Казенновых подрастают три правнучки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.