В Подольске впервые прошел Кубок по огневой подготовке среди юнармейцев

В спортивном центре «Юность» в Климовске впервые состоялись соревнования по огневой подготовке. Участниками Кубка стали юнармейцы и военно-патриотические клубы из Московской и Калужской областей. Всего в турнире приняли участие порядка 50 команд, в каждой из которых — по шесть человек.

Почетным гостем мероприятия стала Любовь Галкина, олимпийская чемпионка Афин-2004 по пулевой стрельбе из винтовки. Она пожелала юным спортсменам спокойствия, выдержки и уверенности в своих силах.

Соревнования прошли в несколько этапов. Команды состязались в конкурсе-викторине, отвечая на вопросы о тактико-технических характеристиках стрелкового оружия. Участники показали свое мастерство в неполной разборке и сборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, выполнении имитационной стрельбы из автомата, пневматической винтовки и пистолета, а также в снаряжении магазина АК учебными патронами. Кроме того, в программу Кубка вошли конкурсы «Биатлон» и «Тактическая стрельба».

Евгений Лукошников, начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия», отметил, что подобные соревнования по огневой подготовке проводятся в Подольске впервые, и выразил надежду, что они станут доброй традицией.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.