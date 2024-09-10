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В Подольске возле школы нарисовали граффити по правилам дорожного движения

В Подольске рядом со школой № 17 появились три арт-объекта. Сотрудники Госавтоинспекции Московской области по Подольску запустили пилотный проект по соблюдению безопасности дорожного движения. В ходе его реализации наносят красочные тематические картинки перед пешеходными переходами вблизи образовательных учреждений.

Автоинспекторы пригласили художника граффити Максима Демченко. Он нанес три рисунка с полезными советами: «Переходи пешком», «Убедись в безопасности перехода», «Посмотри по сторонам».

В день создания граффити автоинспекторы, активисты из отряда юных инспекторов движения, представители администрации, председатель Общественного совета при УМВД округа вручили прохожим листовки и дали важные рекомендации при переходе проезжей части. Многие горожане хвалили нарисованные арт-объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.