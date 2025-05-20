В Подольске возбудили уголовные дела о мошенничестве при реализации нацпроекта

Установлено, что между подмосковным колледжом «Энергия» и Подольским колледжем имени А. В. Никулина в октябре 2020 года был заключен договор на сумму более 3 млн рублей на оказание услуг с целью профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, два работника Подольского колледжа имени А. В. Никулина составили на имя директора заявления об оплате часов педагогической нагрузки за занятия, которые они фактически не проводили, в связи с чем в декабре 2020 года одному их них необоснованно было перечислено более 71 тыс. рублей, другому — более 37 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки, направленным в следственный орган, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ход и результаты расследования уголовных дел взяты городской прокуратурой на контроль.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.