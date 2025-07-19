В Подольске восемь школ прошли проверку к новому учебному году

В Подольске восемь общеобразовательных учреждений межведомственная комиссия признала годными к новому учебному году. В проверке приняли участие представители администрации, правоохранительных и надзорных органов, медицинских организаций, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В первую очередь комиссия оценивала ﻿﻿выполнение лицензионных критериев, в том числе обеспечение бесперебойного функционирования зданий, ﻿соблюдение требований санитарного законодательства, ﻿организацию горячего питания, ﻿создание условий для оказания медицинских услуг, ﻿проведение мероприятий по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Уделили внимание ﻿﻿профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, ﻿обеспечению образовательного процесса учебными пособиями и оборудованием, а также ﻿﻿соблюдению требований охраны труда.

По итогам проверки члены комиссии заполнили акты готовности по всем критериям. Раньше это делали на бумажных носителях вручную. С этого года начали с использованием электронного паспорта образовательной организации.

Приемка школ завершится 15 августа. Всего в округе 30 образовательных комплексов в 164 зданиях. В новом учебном году 1 сентября за парты сядут около 48 тысяч учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.