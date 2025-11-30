В Подольске волонтеры собрали порядка 200 кг корма для приютов животных

Благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу» проходила с 24 по 28 ноября.

В течение пяти дней неравнодушные жители округа и студенты подольских колледжей приносили в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, корма, лекарства и игрушки.

«С детства люблю животных и всегда стараюсь помогать тем, кто в этом нуждается. В наш колледж неоднократно приходили подольские волонтеры, проводили лекции и рассказывали о том, как важно заботиться о четвероногих друзьях. Мы здесь, потому что хотим внести свой вклад в заботу о тех, кто не может попросить о помощи сам. Уверена, что даже небольшая поддержка может сделать жизнь животных лучше», — сказала первокурсница «Московского областного современного колледжа» Юлия Скворцова.

Все собранные вещи в ближайшее время доставят в подольские приюты.

