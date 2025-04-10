В Подольске волонтеры получили награду за плетение сетей
Фото - © Пресс-служба администрации Подольска
По поручению главы городского округа Подольск Григория Артамонова председатель подольского отделения Ассоциации участников СВО Игорь Науменков вручил активистам «Боевого братства» медали «За безупречную службу» I степени за помощь участникам СВО, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
С 2022 года они работают не менее трех часов ежедневно и сплели столько сетей, что ими можно накрыть небольшой город.
С самого начала специальной военной операции волонтеры Московского областного отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Светлана Субботина и Вера Гладич плели маскировочные сети. В настоящее время они сплели уже 10 квадратных километров маскировочных сетей и передали их защитникам.
Волонтеры освоили специальные инструменты для нарезки лент, наладили процесс и начали обучать всех желающих. Набрали группы в Детской музыкальной школе № 1 и в ДК «Плещеево».
«После того, как началось СВО, решили внести свою лепту. Мы нашли себя в том, что плетем сети. Наш труд спасает жизнь бойцов, и все что мы делаем не зря. На передовой может оказаться любой из наших сыновей, мужей, братьев. И кто, если не мы, им поможет? Тыл всегда был в единстве с фронтом», — сказала Субботина.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.