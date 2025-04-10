В Подольске волонтеры получили награду за плетение сетей

С 2022 года они работают не менее трех часов ежедневно и сплели столько сетей, что ими можно накрыть небольшой город.

С самого начала специальной военной операции волонтеры Московского областного отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Светлана Субботина и Вера Гладич плели маскировочные сети. В настоящее время они сплели уже 10 квадратных километров маскировочных сетей и передали их защитникам.

Волонтеры освоили специальные инструменты для нарезки лент, наладили процесс и начали обучать всех желающих. Набрали группы в Детской музыкальной школе № 1 и в ДК «Плещеево».

«После того, как началось СВО, решили внести свою лепту. Мы нашли себя в том, что плетем сети. Наш труд спасает жизнь бойцов, и все что мы делаем не зря. На передовой может оказаться любой из наших сыновей, мужей, братьев. И кто, если не мы, им поможет? Тыл всегда был в единстве с фронтом», — сказала Субботина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.