В Подольске весной на клумбах распустятся более 120 тыс тюльпанов

В Подольске весной на клумбах муниципалитета распустятся более 120 тыс. тюльпанов. Коммунальщики высадили под зиму 90 тыс. луковиц тюльпанов и планируют добавить к ним 32 тыс. саженцев ранней рассады виллы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Своим цветением подольчан порадуют тюльпаны сорта «Триумф» красные с белой и с желтой каймой, фиолетовые с белой каймой, снежно-белые и ярко-желтые. Также нежно-розовые «Попугайный» и «Дарвин» и розовый с кремовой каймой пионовидный «Колумбус».

После того, как отцветут первоцветы, посадят 260 тыс. саженцев летней рассады.

«Летом на общественных территория округа будут цвести красный и зеленый колеус, миниатюрная красная цинния, махровая петуния, белый, красный и оранжевый тагетес, цинерария, крупноцветковые виола и портулак, вечноцветущая бегония — белая, красная и розовая, карликовая георгина «Веселые ребята» и антирринум», — сказал директор МБУ «Подольский комбинат благоустройства» Дмитрий Полежаев.

Для каждой клумбы специалистами разработана индивидуальная схема, подобраны цветовое сочетание и оптимальная высота растений. В итоге клумбы будут украшены на протяжении всего теплого времени года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.