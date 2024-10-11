В Подольске в сфере потребрынка работает почти 30 тыс человек

Продолжается обмен опытом с коллегами из Донбасса и Новороссии. Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов рассказал о развитии потребительского рынка в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В округе в сфере потребительского рынка занято почти 30 тыс. человек. За этот год видим значительный прирост точек в сфере общественного питания, бытового обслуживания, в том числе и благодаря упростившейся процедуре оформления нестационарных торговых объектов, летних веранд», — сказал Артамонов.

Количество дней на рассмотрение заявок сократилось в разы, а все локации нанесены на карту геопортала Московской области. Из порядка полутысячи мест размещения НТО 343 уже нашли своих хозяев и успешно работают.

Подробно остановился на приведении торговых объектов к единому архитектурному стандарту и строительству новых, взаимодействию с бизнесом, мерах поддержки от муниципалитета и губернатора региона Андрея Воробьева.

По программе «Земля за 1 рубль» на территории Подольска реализуют 5 инвестиционных проектов, по «Аренде баз торгов» — 7. Также 5 компаниями возместят из местного бюджета 50% затрат на стоимость оборудования.

Это и многое другое помогает развиваться и расти предпринимателям, а жителям получать все больше качественных услуг и рабочих мест.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.