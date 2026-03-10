сегодня в 17:32

В Подольске в селе Покров провели праздник к 8 Марта

Праздник в честь Международного женского дня прошел 9 марта в селе Покров городского округа Подольск. Для мам и бабушек организовали творческий вечер с театрализованным представлением и поздравлениями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инициатором мероприятия выступила староста Елена Галанова вместе с местными активистами. За праздничным столом собрались более 40 жителей, в том числе ветераны труда.

Елена Галанова подготовила культурную программу: написала сценарий, подобрала музыкальное сопровождение и изготовила костюмы для участников. Главным событием вечера стало театрализованное представление по мотивам сказки «Три девицы под окном». Роли исполнили сами жители села — представители старшего поколения.

Кроме спектакля, гости услышали рассказ об истории праздника 8 Марта и приняли участие в творческих поздравлениях. Праздник прошел в теплой, соседской атмосфере и объединил несколько поколений жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.