В Подольске в колледже «Московия» прошла акция «Сирень Победы»

Акция «Сирень Победы» прошла 19 мая в профессиональном колледже «Московия» в Подольске. В мероприятии приняли участие дети войны, члены совета ветеранов и труженица тыла Маргарита Седова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодную акцию посвятили памяти героев Великой Отечественной войны. Волонтеры организовали для почетных гостей теплую встречу и экскурсию в музей, где студенты представили театральную постановку. Затем мероприятие продолжилось в актовом зале колледжа.

Ведущие напомнили, что сирень стала символом Победы, поскольку война завершилась весной, в период ее цветения. Советских воинов-освободителей встречали ветками сирени, а селекционеры посвятили Победе сорта «Маршал Жуков», «Зоя Космодемьянская», «Капитан Гастелло», «Дорога жизни», «Ладога», «Катюша», «Жди меня» и «День Победы».

«Данный колледж чтит традиции, отдает дань истории и развивает у молодежи патриотизм. Комитет по культуре, туризму и молодежной политике всегда поддерживает такие замечательные акции», — поделилась начальник отдела развития молодежного движения, добровольчества и реализации социально значимых проектов комитета по культуре, туризму и молодежной политике Анна Григорьева.

Для гостей выступили студенты и выпускники колледжа. Завершилась акция на Сиреневой аллее: бойцы военно-поискового отряда «Русичи» возложили цветы, а Маргарита Седова высадила новый куст сирени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.