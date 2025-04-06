В Подольске в ходе субботника собрали около 140 кубометров мусора

В Подольске более 400 активных жителей приняли участие в субботнике и собрали 138 кубометров мусора на 10 территориях, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Субботник проходил в микрорайонах Красная Горка, Шепчинки, Климовск, Восточный, Кузнечики, Львовский, поселках Сосновый бор, Дубровицы, деревнях Борисовка и Наумово. Необходимый инвентарь участникам предоставили непосредственно на местах.

Председатель Совета депутатов Алексей Никулин с заместителем главы Городского округа Подольск Анжелой Студеникиной, коллегами-депутатами и активными жителями привели в порядок Плещеевскую улицу. Всего на Плещеевской с 10 утра собрали порядка 40 мешков смета и мусора. Помимо территории возле дома 42, привели в порядок придорожную зону и окрестности.

В ходе уборки жители навели порядок на общественных пространствах округа. Собрали прошлогоднюю листву, сухие ветки и прочие бытовые отходы.

Собранные 138 кубометров мусора представители Подольского комбината благоустройства сразу вывезли с очищенных пространстве.

Месячник чистоты продолжится до 29 апреля. Общеобластной субботник наметили на 12 апреля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.