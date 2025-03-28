В Подольске в этом году модернизируют 2 котельные, расширят дорогу в Дубровицах

В городском округе Подольск в этом году модернизируют 2 котельные, расширят дорогу в Дубровицах, откроют реанимационное отделение в областной больнице, благоустроят ряд общественных пространств. Об этом сообщила пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Губернатор Московской области обсудил с главой Григорием Артамоновым приоритетные задачи, которые стоят перед муниципалитетом. Андрей Воробьев отметил, что в рамках президентских указов в Подольске строят и капитально ремонтируют школы, обновляют объекты здравоохранения, большая работа ведется по благоустройству.

В сфере особого внимания — теплоснабжение. Прошлой зимой были перебои с отоплением, особенно остро эта проблема затронула мкр. Климовск. В 2024-м в округе провели масштабную модернизацию — капитально отремонтировали 17 км теплосетей и 3 котельные. Задача на этот год — обновить еще более 23 км и провести реконструкцию 2-х источников теплоснабжения: на ул. Ульяновых и Победы в Подольске. А в 2026-м завершат модернизацию котельной на ул. Заводская в Климовске.

«Это радикальные изменения, будет совсем другое качество теплоснабжения. Очень важно провести работы до начала отопительного сезона. Программа теплоснабжения — на вашем персональном контроле. Необходимо разъяснять жителям, какие работы ведутся, в какие сроки закончатся, когда будет проведено благоустройство, потому что раскопанные траншеи, безусловно, доставляют людям неудобства», — сказал губернатор главе Подолська.

Глава сообщил, что в текущем году в сфере теплоснабжения запланировано провести 28 мероприятий по капремонту. По 7-ми из них строительно-монтажные работы начались досрочно — это микрорайоны Парковый, Шепчинки и Климовск.

«Программа модернизации в 2025-м у нас еще больше, чем в прошлом году. Все 28 контрактов уже заключены. Отмечу, что они предусматривают обязательное благоустройство территорий, на которых проведут работы. Там, где ранее находился, например, тротуар либо детская площадка, все будет восстановлено в изначальном виде. На каждом участке работ мы устанавливаем информационные стенды, информируем жителей во время выездных администраций», — сообщил Григорий Артамонов.

Губернатор обсудил с главой и обеспечение жителей качественной водой. В округе планируют построить комплекс сооружений водоподготовки Деснинского ВЗУ вблизи д. Армазово. Его производительность составит 46 000 куб. м в сутки.

«У нас большая программа по водоснабжению и водоотведению в текущем году. Мы приступаем к реализации масштабного проекта по Деснинскому водозаборному узлу, который снабжает чистой водой 220 тысяч жителей — это больше половины населения г. о. Подольск. В 2025-м проведем все подготовительные мероприятия, частично приобретем новое оборудование. Основной этап работ запланирован на будущий год, а завершим проект в первом квартале 2027-го. Наши жители почувствуют качественные перемены в водоснабжении. Помимо этого, в текущем году мы модернизируем 3 больших участка водовода. Готовим также проектную документацию по строительству ливневых канализаций, которые, к сожалению, сейчас есть не в каждом районе нашего городского округа», — сообщил глава.

«Это общая проблема. Сейчас современные нормы строительства дорог в обязательном порядке предусматривают ливневую канализацию. Однако раньше такого требования не было, и те подтопления, которые возникают на дорогах, мы должны ликвидировать в первую очередь», — сказал Андрей Воробьев.

Григорий Артамонов добавил, что на базе подольских водоканалов сформированы бригады, которые оперативно выезжают на места и устраняют подтопления, возникающие при выпадении обильных осадков или таянии снегов.

В продолжение темы дорог губернатор напомнил, что сейчас ведется расширение автотрассы «Дубровицы — б/о „Мечта“. Ее сделают двухполосной. Этот участок нуждался в модернизации, поскольку интенсивность движения транспорта здесь давно превысила пропускную способность. Кроме того, краевые укрепления дороги разрушились, а обочины не были спланированы. Все это усложняло транспортную доступность ряда населенных пунктов.

«Расширениедороги заметно улучшит ситуацию для жителей Дубровиц и мкр. Кузнечики с точки зрения выезда на Калужское шоссе. Планируем, что до июля капитальный ремонт будет завершен. Мы находимся в постоянном контакте с Минтрансом Подмосковья, контролируем ход работ», — сказал Григорий Артамонов.

Еще один актуальный вопрос, решения которого ждут жители — расселение из аварийного жилья.

«Хочу акцентировать внимание особенно на тех домах, которые находятся в центре города. Нам необходимо серьезно рассмотреть, что там необходимо сделать — расселить их или капитально отремонтировать», — подчеркнул Андрей Воробьев.

«Андрей Юрьевич, мы готовим 6 проектов по комплексному развитию территории, один из них в поселке Дубровицы планируем запустить уже в этом году. Помимо этого, в январе заключили договор о КРТ в деревне Акишово — там предусмотрено расселение аварийного фонда, а также строительство школы и дошкольного учреждения. В 2024-м на улице Плещеевской в Подольске мы уже построили новый 13-этажный дом, куда переехали 94 семьи из аварийного жилья. В этом году заключили договор на строительство жилого здания на улице Банной, что позволит нам расселить 21 многоквартирный дом. Кроме того, в микрорайоне Южный возводим еще 2 дома. Один из них введем в конце года и в первом квартале 2026-го начнем выдавать ключи. К строительству второго приступаем в середине этого года, а сдадим его в конце следующего», — сообщил глава.

Подольск — в числе лидеров Московской области в сфере образования. На территории городского округа сейчас действует 30 учебных комплексов с 29 дошкольными отделениями. Каждый год строятся новые.

«В2024-м мы построили школу и 3 детских сада, а также ввели школу и садик после капитального ремонта. Сейчас в высокой стадии готовности находится строительство учебного заведения в ЖК „Новая Щербинка“. В этом году сдадим пристройку на 500 мест к школе им. Забродина. Мы также приступили к возведению СОШ на 1100 мест в мкр. Красная Горка. Все эти объекты находятся на контроле, рисков по срокам их сдачи нет», — отметил руководитель муниципалитета.

Происходят перемены и в здравоохранении. В 2025-м они коснутся Подольской областной клинической больницы.

«Мы откроем реанимационное отделение в хирургическом корпусе № 2 на улице Кирова. Поставим туда большое количество оборудования. У нас проведен текущий ремонт в лечебных учреждениях: Подольской областной клинической больнице, стоматологической поликлинике в мкр. Климовск, фельдшерско-акушерском пункте в п. Железнодорожный, амбулатории в п. Молодежный, взрослом поликлиническом отделении в Климовске и Подольском родильном доме. Кроме того, завершен капитальный ремонт стационара обособленного структурного подразделения (ОСП) № 2 на улице Батырева. В планах на 2025-й — провести комплексный ремонт инфекционного корпуса ОСП № 5 в микрорайоне Климовск», — проинформировал глава.

В Подольске продолжают создавать комфортные общественные пространства. За последние 4 года благоустроили ряд объектов, благодаря чему у жителей появились новые излюбленные места, где можно провести досуг или отдохнуть всей семьей.

«В 2023-м Указом Президента Подольску присвоено звание „Город трудовой доблести“ и в прошлом году на нашей центральной площади в Сквере Поколений была открыта соответствующая стела. В 2024-м у нас получилось реализовать несколько больших проектов — это второй этап работ в лесопарке „Дубровицкий лес“, благоустройство парка „Певческое поле“ вблизи храма и лесопарка „Дубки“, расположенного рядом с Федеральным реабилитационным детским центром. Сейчас мы приступили к реализации новых проектов — например, набережная реки Пахры в Парке В.Талалихина. В этом году занимаемся благоустройством центра города, который приобретет совершенно новый, современный вид», — рассказал Григорий Артамонов.

В 2025-м преобразятся также парк «Дубрава», лесопарк «Березки», скверы Спасателей, Папирова и на ул. Юбилейной. А к празднованию Дня Победы благоустроят территории на площади Славы и возле памятника Подольским курсантам.

В заключении губернатор поблагодарил главу и всех неравнодушных жителей Подольска за помощь участникам СВО и их семьям.

«В городском округе работают волонтеры, общественные организации, которые оказывают поддержку нашим бойцам, отправляют на передовую все, что необходимо. Хочу сказать спасибо вам и всем, кто вовлечен в эту важную работу — от маленьких детей до старшего поколения», — сказал губернатор.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.