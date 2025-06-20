В Подольске в ДК «Октябрь» начали ремонт зрительного зала на 300 мест

В Подольске в ДК «Октябрь» подрядная организация приступили к ремонту малого зрительного зала на 300 мест, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь практически завершили ремонт в гримёрных комнатах, заменили пол на сцене и начинают обновлять покрытие стен.

«Все работы выполняются за счет заработанных дворцом средств от проведения платной деятельности. В этом мы преуспеваем, потому что активно развиваем творческую деятельность, открываем новые клубные формирования, устраиваем показ статусных спектаклей и концертные выступления с участием всенародно любимых артистов», — сказала директор ДК «Октябрь» Татьяна Ропот.

В текущем году ДК «Октябрь» стал участником областного проекта «50 умных ДК», который реализуется по инициативе Министерства культуры и туризма Московской области. Согласно проекту разработан единый стиль для всех культурно-досуговых учреждений, в соответствии с которым обновляют стенды, афиши, навигацию, создают условия для посетителей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.