В Подольске в 2026 году обновят почти 38 км теплосетей

В Подольске в 2026 году обновят почти 38 километров тепловых сетей, самый большой объем работ предстоит выполнить в Южном и Северном микрорайонах. Ремонт и модернизация пройдут в восьми котельных округа. В настоящее время в округе приводят в порядок территории, где уже завершили замену коммуникаций, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«До конца октября восстановят покрытие и благоустроят улицы Юбилейная, Высотная, Ленинградская, Гайдара, Вокзальная, Садовая, Заводская, Театральная, проезд Авиаторов, а также поселок Поливаново. Все обращения жителей находятся на контроле, ни одно не останется без внимания», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Продолжается модернизация жилого фонда. Установлено 148 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), проводят капитальный ремонт кровель многоквартирных домов. По ряду адресов выявлены замечания, подрядные организации устраняют их под контролем профильных специалистов.

Артамонов отметил что в целом система теплоснабжения округа работает стабильно, в отопительный сезон округ вошел без сбоев и задержек. Система функционирует в автоматическом режиме, оперативно реагируя на изменения погодных условий.

При температуре воздуха выше нуля теплоноситель подается с температурой 60–70°C. В период заморозков его температура возрастает до 80–90°C, а в сильные морозы из котельных выходит теплоноситель с температурой свыше 90°C. Такой гибкий режим позволяет не только поддерживать комфортную температуру в домах, но и рационально использовать энергоресурсы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.