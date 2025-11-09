В Подольске установили первую новогоднюю елку

В подмосковном Подольске 8 ноября на въездном разворотном круге на улице Орджоникидзе специалисты Подольского комбината благоустройства установили первую городскую новогоднюю елку высотой 12 метров, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В текущем году округ планируют украсить 33 новогодними красавицами высотой от 6 до 21 метра. Среди них 30 искусственных и 3 живые ели.

Двенадцатиметровая красавица, имеющая в основании ширину 5 метров, скоро засияет праздничными огнями. На ней смонтировали 11 нитей разноцветных гирлянд, в том числе 7 синих и 4 белых по 20 метров каждая. На макушке установят горящую звезду размером 80 на 80 сантиметров.

Праздничную новогоднюю атмосферу для жителей создадут также множество гирлянд и световых композиций, которые вскоре засверкают на улицах, в парках и скверах города. Самые высокие елки будут радовать жителей на бульварах Юности и 65-летия Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.