В Подольске установили детскую площадку в деревне Алтухово

Яркую площадку в тематике «Путешествие» установили в деревне Алтухово в Подольске. На площади 150 кв. м провели полную реконструкцию. Заменили покрытие на травмобезопасное, обновили малые игровые формы. В итоге получилось комфортное и безопасное пространство для детей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ранее установили современные игровые комплексы на улице Плещеевская у д. 42 к.1, Батырева вблизи д. 3 и в селе Сынково возле д. 23.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, его заместители и депутаты продолжают принимать на встречах с жителями обращения по установке новых детских игровых площадок и благоустройству общественных пространств. Некоторые из них уже в работе, другие внесут в планы на будущий год. Часть установят по программе инициативного бюджетирования.

Всего с начала текущего года в округе в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» установили 12 детских игровых площадок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.