В Подольске установили 16 новых световых инсталляций к Новому году

В Подольске завершили монтаж 16 новых световых инсталляций к Новому году и Рождеству, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии Нового года и Рождества в Подольске установили 16 новых световых конструкций. Все запланированные праздничные инсталляции завершили монтировать.

На Октябрьской площади в микрорайоне Климовск появились парящие снежинки, в сквере Поколений разместили световые елочные игрушки, у ДК ЗиО установили фигуру «Кубы». В Детском парке микрорайона Климовск подключили к электричеству композицию «Квартет снеговиков».

В сквере 200-летия Подольска установили световые фигуры «Променад». Благовещенский сквер украсила фигура «Снегиря» на триколоре, а в Дубровицах появилась инсталляция «Маска». Праздничные украшения также разместили у стелы «Населенный пункт воинской доблести».

Световые инсталляции создают праздничную атмосферу и приглашают жителей к встрече зимних праздников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.