В Подольске турнир по легкой атлетике собрал около 200 представителей Подмосковья

Состязания собрали более 170 легкоатлетов из 11 муниципальных округов Московской области. По итогам двух соревновательных дней спортсмены Подольска завоевали 38 призовых мест из 51 возможного.

Соревнования посвятили памяти заслуженного тренера РСФСР Юрия Селезнева, который проработал в спортивной школе более 60 лет и стоял у истоков развития легкой атлетики в Подольске. На торжественном открытии турнира среди почетных гостей были дочь тренера Анжела Дружинина и заместитель главы администрации городского округа Подольск Вадим Буров. Они поприветствовали спортсменов и пожелали им успешных стартов.

Программа турнира включала беговые дисциплины на 50, 300, 600 и 1000 м, а также прыжки в длину и в высоту. Турнир проходил в течение двух дней. В первый день соревновались юноши и девушки до 16 лет, во второй — спортсмены до 18 лет.

«В легкую атлетику пришла не так давно, 3 года назад. На этот раз преодолела на скорость дистанцию 300 м. Выложилась на полную, и в своем забеге прибежала первой. Очень рада, что по итогам заняла третье место в общем зачете», — сказала легкоатлетка Дарья Гончаренко.

Селезнев ушел из жизни на 90-м году жизни. Он продолжал тренировать юных спортсменов до последних своих дней. Именно по его предложению в 1994 году был проведен первый турнир по легкой атлетике с приглашением спортсменов из других муниципалитетов, и с 2021 года эти соревнования носят его имя.

