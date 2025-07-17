В Подольске трудовая бригада школьников убирает территорию и раздает воду в жару

В Подольске 30 воспитанников молодежного центра «Территория будущего» из трудовой бригады следят за чистотой в мкр. Климовск и в пос. Кузнечики. Занимаются уборкой территорий и помещений, подметают и моют пол, ухаживают за зелеными насаждениями, в жару раздают воду прохожим. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На базе молодежного центра «Территория будущего» при поддержке комитета по делам молодежи администрации Подольска и Кадрового центра Подмосковья работает трудовая бригада школьников в возрасте от 14 до 18 лет.

Трудовой день начинается с инструктажа по технике безопасности. После полученных указаний ребята принимаются за работу.

«За нашей бригадой из 30 человек закреплены территории в поселке Кузнечики и в микрорайоне Климовск на улицах Революции и Школьной. У ребят двухчасовой рабочий день. Помимо трудовой деятельности, проводим творческие, интеллектуальные и спортивные занятия», — сказала куратор трудовой бригады Любовь Лапочкина.

Трудовые бригады дают возможность подросткам получить первый трудовой опыт, научиться работать в коллективе и соблюдать дисциплину.

«Чтобы не бездельничать летом, второй год работаю в трудовой бригаде. Мы проводим время с пользой, общаемся. Желаю всем сверстникам не сидеть дома, а присоединяться к нам», — поделилась участница трудовой бригады Анастасия Пискунова.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.

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