В Подольске студия «Калейдоскоп» СДК «Молодежный» отметила свое 15-летие

Свое 15-летие отметила студия декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп» СДК «Молодежный». Под руководством Татьяны Абрамовой студия работает с первых дней открытия Дома культуры, передает пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Более 600 детей посещали занятия и учились разным техникам: оригами, папье-маше, роспись по стеклу, квиллинг и др.

«По случаю юбилея депутат совета депутатов г. о. Подольск Яна Гайша вручила муниципальные награды руководителю кружка за многолетний плодотворный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, большой личный вклад в развитие культуры», — говорится в сообщении.

Также занятия студии посещают участницы проекта «Активное долголетие», которые уже пять лет создают работы в разных техниках.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.

Также Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.