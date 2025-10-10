сегодня в 13:30

В Подольске студентов учат распознавать фейки в интернете

Специалисты Молодежного центра «Территория будущего» провели для студентов Подольского колледжа имени А. В. Никулина деловую игру «Охотники за фейками: как выявить ложь в интернете». В ней приняло участие около 70 ребят, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты показали, как выглядят фейковые новости и распространяется ложная информация в сети, какие способы используют злоумышленники, чтобы манипулировать людьми. Также каким источникам можно доверять.

В ходе игры студенты, разделившись на команды, анализировали новости в пяти категориях и получали жетоны за правильные ответы.

В конце мероприятия команды примерили на себя роли фейкмейкеров. Подростки придумали свои новости, а для их распространения смогли обменять полученные в предыдущих раундах жетоны на специальные инструменты.

Игра помогла участникам получить навыки распознания фейковой информации в онлайн-пространстве и научиться защищаться от мошенников.

