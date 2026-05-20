В Подольске студентам провели игру по этикету

Деловую игру «Вежливые люди» для первокурсников Московского современного областного колледжа провели 18 мая в Подольске специалисты молодежного центра «Территория будущего». Участникам напомнили о нормах этикета и способах бесконфликтного общения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе встречи студентам объяснили, как добиваться желаемого без споров и ссор. Организаторы разобрали правила поведения в общественных местах и стратегии вежливой коммуникации, а также познакомили ребят с психологическими приемами, которые помогают выходить из сложных ситуаций без конфликтов.

Участники примерили на себя разные социальные роли и увидели, как нормы этикета влияют на повседневную жизнь и взаимодействие с окружающими. Формат деловой игры позволил закрепить знания на практике.

«Я думаю, нам, современной молодежи, всегда полезно вспомнить о том, как правильно вести себя в обществе», — поделилась студентка Анастасия Зайцева.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия помогают формировать культуру общения и уважительное отношение друг к другу.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.