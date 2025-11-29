В Подольске стартовал капитальный ремонт дошкольного отделения школы 33

В Подольске подрядная организация приступила к капитальному ремонту дошкольного отделения школы 33. Рабочие начали подготовительные работы, демонтируют внутренние конструкции и кровлю, снимают штукатурку со стен и убирают старые инженерные коммуникации, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Дошкольное отделение располагается в здании 1975 года постройки площадью более 1 840 квадратных метров. В нем обновят кровлю и водосточную систему, модернизируют инженерные сети и пищеблок, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Преобразования затронут все групповые помещения и пищеблок. Также отремонтируют фасад здания и благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капремонт и открыть обновленное дошкольное отделение планируют в 2026 году. Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.