В Подольске создадут первый в России экспериментальный участок по изготовлению бериллийсодержащих материалов

В Подольске на площадке АО «НИИ НПО „ЛУЧ“ (входит в Научный дивизион госкорпорации „Росатом“) создадут первый в России экспериментальный участок по изготовлению бериллийсодержащих материалов от рудного концентрата до металла с объемом переработки до 300 кг в год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ученые «Росатома» в сотрудничестве с отечественными предприятиями создали полную цепочку технологического оборудования для переработки бериллийсодержащего концентрата.

Новые материалы потребуются в том числе для реализации проекта по созданию исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР) для решения проблемы замыкания ядерного топливного цикла. Для пуска и работы ИЖСР необходимо значительное количество бериллийсодержащих материалов.

Сотрудники АО «НИИ НПО „ЛУЧ“ в Подольске разработали технологию и аппаратурно-технологическую схему получения бериллийсодержащих материалов, а также установку очистки сточных вод участка. Она позволяет обеспечить содержание бериллия в очищенных водах ниже установленной предельно допустимой концентрации согласно действующим санитарным правилам и нормам.

В настоящее время разработкой опытно-промышленной технологии получения бериллийсодержащих материалов АО «НИИ НПО „ЛУЧ“ занимается при участии АО „ВНИИНМ“ (предприятие Топливного дивизиона „Росатома“), Химико-технологического блока (также входит в Научный дивизион) и представителей ФМБА России. В период с 2021 по 2023 годы работа проводилась в рамках Единого отраслевого тематического плана (ЕОТП) госкорпорации „Росатом“ по заказу Научного дивизиона.

«Решение стратегически важной задачи по созданию отечественного бериллиевого производства невозможно без разработки технологии полного цикла получения бериллийсодержащих материалов, отвечающей современным требованиям охраны труда и экологической безопасности, а также отработки технологических решений в укрупненном масштабе. Важная роль при этом отводится комплексу работ по аналитическому сопровождению данной технологии, включая обеспечение экспериментального участка полным комплектом аналитического оборудования», — отметил генеральный директор АО «НИИ НПО ЛУЧ» Павел Карболин.

В настоящее время АО «НИИ НПО „ЛУЧ“ совместно с АО „ВНИИНМ“ продолжает отрабатывать технологические операции получения бериллийсодержащих материалов как на лабораторном оборудовании малых объемов (полном прототипе оборудования будущего экспериментального участка), так и на полномасштабном технологическом оборудовании. При этом особое внимание уделяется работам по по набору статистических данных о загрязненности поверхностей технологического оборудования и воздуха рабочей зоны бериллием, которые проводятся с участием специалистов ФМБА России.

Бериллий относится к редким металлам. В основном его используют как легирующую добавку к различным сплавам, которая значительно повышает их твёрдость и прочность, коррозионную устойчивость поверхностей изделий. Бериллийсодержащие материалы используются в рентгенотехнике, ядерных реакторах, лазерной и аэрокосмической технике, акустических системах и других изделиях. Наиболее острая потребность на отечественном рынке в бериллиевых лигатурах.

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Единый отраслевой тематический план (ЕОТП) госкорпорации «Росатом» является механизмом финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, имеющих практическую пользу для отрасли. Ежегодно в рамках ЕОТП разрабатывается более сотни НИОКР. Отраслевым оператором ЕОТП выступает частное учреждение по обеспечению научного развития атомной отрасли «Наука и инновации», участниками могут быть как отраслевые, так и внеотраслевые организации. Среди постоянных внеотраслевых участников плана — НИЦ «Курчатовский институт», институты РАН, опорные вузы, медицинские организации Минздрава России, ФМБА России.

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