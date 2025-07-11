В Подольске сотрудники Госавтоинспекции раздают водителям бутылки с водой

В Подольске сотрудники Госавтоинспекции помогают водителям на дорогах Подольска справиться с жарой и раздают бутылки с питьевой водой, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В связи с экстремально высокой температурой воздуха сотрудники Госавтоинспекции округа провели профилактическую акцию на дорогах округа.

Инспекторы организовали раздачу питьевой воды водителям, находящимся за рулём в условиях жары. В ходе акции у автомобилистов поинтересовались их самочувствием и дали практические рекомендации по предотвращению перегрева организма.

Акция направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, причиной которых может стать ухудшение самочувствия водителей из-за высоких температур.

Ранее синоптики предупреждали, что температура до плюс 33 — плюс 36 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу, в выходные местами пройдут грозовые дожди, они лишь немного собьют зной до плюс 29 — плюс 34 градусов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.