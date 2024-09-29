В Подольске собирают средства бездомным животным

В Подольске художественная школа-студия «Истоки» запустила акцию «Пушистое доброе дело». До конца сентября талантливые ученики творческого учреждения рисуют собак и кошек, оказавшихся без дома в центре реабилитации животных «Юна», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В октябре школа-студия «Истоки» организует благотворительную выставку «Давайте помогать вместе!», где все желающие смогут приобрести эти прекрасные творения юных художников. Вся выручка от продажи работ будет передана «Юне» на помощь подопечным центра.

Также инструкторы по йоге с собаками возобновили для всех желающих занятия с питомцами. Благодаря йоге с собаками можно не только расслабиться, но и сделать доброе дело. Все средства с занятия идут на помощь хвостикам центра. Также после занятий можно приобрести вещи с символикой «Юны».

В центре есть программа «Опека» — возможность завести питомца при отсутствии подходящих домашних условий. Опекун получает возможность навещать опекаемое животное, сертификат опекуна, табличку со своими данными на вольере подопечного, отчёт о жизни опекаемого животного (1 видео раз в месяц).

Среди подопечных центра есть хвостики, которые особенно нуждаются в поддержке и заботе ввиду различных причин: возраст, здоровье, поведение и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.