В Подольске сняли фильм о парке имени Виктора Талалихина

В Подольске сняли фильм «Наш старый — новый парк» о Парке культуры и отдыха имени Героя Советского Союза летчика Виктора Талалихина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Создатели посвятили его всем подольчанам, чьей частью жизни и судьбы стал городской парк культуры и отдыха.

Кинокартина рассказывает об истории, творческой жизни и значимых событиях в судьбе подольского городского парка с момента его основания в 1860 году и до настоящего времени. Зрителям показали, как менялся парк, оставаясь при этом одним из самых любимых мест отдыха подольчан.

Параллельно с документальной хроникой и путешествием во времени в фильме есть и художественная сюжетная линия. Это увлекательная прогулка по парку четырех друзей-подольчан, которые выросли в парковом районе, видели развитие городского парка с советских времен до наших дней.

Художественно-документальный фильм «Наш старый-новый парк» создан по инициативе сотрудников парка летом текущего года. Проект приурочен к двум юбилейным датам наступающего 2026 года: 130-летию открытия городского парка для всех горожан и 240-летию его основателя — московского генерал-губернатора графа Арсения Закревского.

Источником вдохновения при создании фильма стала книга подольского писателя и журналиста «Наш старый парк» Юрия Козловского.

В реализации историко-краеведческого и творческого проекта участвовали режиссеры Анастасия Семенова и Владимир Поляков, артисты и участники съемок Александр Боярский, Сергей Грачев, Сергей Смеян, Евгений Смирнов, Сергей Балин, Владимир Губский, Наталья Лучина, Валерий Мартынов, Владимир Поляков, консультанты по научной работе, сотрудники подольских музеев Жанна Малиновская и Олег Симанин.

Помощь в создании фильма оказали Российский государственный архив кинофотофонодокументов, Подольский краеведческий музей, Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье», библиотеки Подольска, ежегодное литературно-краеведческое издание «Подольский альманах», ДК им. 1 Мая (театральный коллектив «Факел») и Культурно-просветительский центр «Дубровицы».

Фильм можно посмотреть здесь по ссылке.

