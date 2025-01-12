В Подольске сформировали новую Общественную палату

В Городском округе Подольск сформировали новый состав Общественной палаты. В ее состав вошло 45 представителей различных сфер деятельности, от образования и культуры до бизнеса и общественных организаций. Все они объединены стремлением сделать муниципалитет лучше и комфортнее для жизни. По одной третьей списка утверждены губернатором региона, Советом депутатов городского округа Подольск и Общественной палатой Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Деятельность общественной палаты направлена на укрепление взаимодействия между жителями городского округа и органами власти, а также на поддержку инициатив, способствующих развитию Подольска.

Ключевые направления работы Общественной палаты включают помощь в реализации социальных и инфраструктурных проектов, поддержку гражданских инициатив и развитие общественного контроля, участие в обсуждении и принятии решений по важным вопросам городского развития.

Первое пленарное заседание Общественной палаты в новом составе состоится 24 января.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.