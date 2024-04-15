В Подольске сезон фонтанов планируют открыть 27 апреля

Специалисты МУП «Водоканал» Подольска уже приступили к расконсервации фонтанов в округе. С каждого снимают защитные конструкции, проверяют состояние инженерных систем и осветительного оборудования, благоустраивают пространство вокруг. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Фонтаны в Подольске будут запущены по адресам:

на площади Ленина, ул. Кирова, 4;

на бульваре имени кинорежиссера Евгения Карелова;

на бульваре Льва Толстого «Первый бал Наташи Ростовой»;

у Дворца культуры «Октябрь»;

на бульваре Юности на ул. 50 лет ВЛКСМ;

у СДК «Молодежный» в пос. Молодежный;

в мкр. Климовск у ДК «Машиностроитель».

Впервые в полную силу заработает и светомузыкальный фонтан на бульваре 65-летия Победы. Он считается самым большим в округе.

Планируется, что работа фонтанов продлится до октября. В течение этого времени традиционно большое внимание будет уделено их содержанию: регулярно будут проводить замену и прочистку формообразующих элементов, фильтра-сетки, техническое обслуживание насосов и чаш, регулировать высоту и наклон струеобразующих элементов.

«Уверен, что эти важные архитектурные элементы городской среды будут радовать жителей и дарить прохладу в знойные летние дни», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в каждом городе региона проводят работы по благоустройству.

«И Подольск, и Балашиха, и Серпухов. У нас нет города, где бы не велось благоустройство. Где-то мы делаем фонтан, как в Электростали, где-то уже сделали фонтан, как в Пущино, но там приступаем к благоустройству прилегающего лесопарка», — отметил глава региона.