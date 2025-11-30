В Подольске с начала текущего года установили 417 камер системы «Безопасный регион»

Всего с начала текущего года в Подольске установили 417 камер системы «Безопасный регион». На текущий момент общее число камер в городском округе достигло 6 676, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Недавно по просьбам жителей на улице Трубной, 21, установили две новые камеры видеонаблюдения. Оборудование направлено на детскую игровую площадку, парковку и дворовую территорию. Работоспособность новых камер «Безопасный регион» проверил заместитель главы городского округа Подольск Игорь Семенов.

Установка камер стала результатом открытых голосований «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!» и «Установка видеокамер системы „Безопасный регион“ по обращениям жителей Подмосковья», которые проводились в январе — марте текущего года. В результате мероприятий определили места, где, по мнению жителей, есть проблемы с безопасностью. Затем определили адреса для монтажа оборудования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.