сегодня в 06:33

В Подольске с начала текущего года благоустроили более 90 локаций

В Подольске с начала текущего года реализовали более 90 масштабных проектов по благоустройству, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В том числе в рамках программы благоустройства общественных территорий обновили 10 значимых пространств, которые стали более комфортными и привлекательными для жителей.

Внимание уделили созданию безопасной и современной игровой среды для детей. Модернизировали 19 детских игровых площадок. На объектах заменили устаревшее оборудование, обустроили безопасные покрытия и расширили функционал игровых зон.

Для повышения безопасности пешеходов и водителей в темное время суток построили 9 линий уличного освещения.

Значительный объем работ выполнили по ремонту асфальтированного покрытия на дворовых территориях, обновили 26 участков. Важным шагом к формированию доступной городской среды стало обустройство 27 пешеходных коммуникаций.

Каждый из реализованных проектов стал важным шагом к созданию современного, комфортного и безопасного пространства, отвечающего потребностям жителей Подольска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.



«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.