В Подольске с начала 2025 года благоустроили 10 парков, скверов и площадей

В Подольске подвели итоги масштабной программы благоустройства. В округе с начала 2025 года благоустроили 10 общественных территорий, модернизировали детские игровые площадки по 19 адресам, реализовали 4 проекта инициативного бюджетирования, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Также построили 9 линий уличного освещения, провели ремонт асфальтобетонного покрытия в 26 дворах, обустроили 28 пешеходных коммуникаций.

В парке Талалихина теперь есть комфортная набережная. Вдоль Парадного проезда, где раньше была лесополоса с протоптанными тропинками, сделали удобную сеть дорожек с различным покрытием, установили спортивные, детскую и скейт-площадки, пирсы, туалетный модуль, зону для выгула собак и освещение. Значимым объектом стал парк «Дубрава» в Климовске — здесь благоустроили почти 34 гектара. Также обновили скверы имени Пестова, Пушкина, Папирова, Спасателей и лесопарк «Березки».

В год празднования 80-летия Победы особое внимание уделили местам памяти: скверам воинов-интернационалистов и Подольских курсантов, площади Славы. Заменили плитку и брусчатку, опоры уличного освещения и малые архитектурные формы, установили новые инсталляции.

Малые объекты, включая детские площадки, также получили внимание. Были реализованы проекты инициативного бюджетирования в деревнях Гривно, Акишово, Федюково и микрорайоне Львовском. Продолжились работы на придомовых территориях, общая площадь ремонта составила более 107 тысяч квадратных метров. В рамках программы создания пешеходных коммуникаций привели в порядок протоптанные жителями дорожки общей протяженностью 1,7 километров. На протяжении 7, 5 километров возвели девять линий уличного освещения и заменили 113 светильников на

В 2026 году при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева Подольск станет еще более комфортным, современным и уютным для всех жителей. Особое внимание уделят общественным пространствам, освещению, увеличению количества парковочных мест во дворах, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Перед администрацией округа стоит задача качественно содержать все обновленные территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.