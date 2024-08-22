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В Подольске реконструируют плотину в деревне Бережки

В Подольске реконструируют плотину в деревне Бережки. Уже выполнено больше половины от запланированных работ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе ремонта сделают водоприемный колодец с сороудерживающей решеткой, заменят водосбросные трубы с укреплением водоотводящего канала. Также усилят объект геоматами для предотвращения размытия грунта. По гребню плотины заменят асфальтобетонное покрытие.

Гидротехническое сооружение длиной более 100 м на протяжении нескольких десятилетий используется для забора воды на тушение пожаров. Со временем объект износился и устарел, на нем появились дефекты.

Капитальный ремонт плотины смогли выполнить благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева «Экология и окружающая среда Подмосковья».

Всего на территории округа расположено 40 гидротехнических сооружений. Самым крупным является плотина на реке Пахре.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.