В Подольске проверили готовность к гражданской обороне

Совещание по вопросам гражданской обороны прошло 24 марта в Подольске с участием представителей Главного управления МЧС России по Московской области. Специалисты оценили систему оповещения, состояние защитных сооружений и готовность пунктов временного размещения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В работе приняли участие сотрудники администрации округа и специалисты МЧС под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Московской области Артема Иваницкого. Основное внимание уделили оповещению населения, готовности защитных сооружений и логистике развертывания пунктов временного размещения при чрезвычайных ситуациях.

Эксперты проанализировали действующие меры безопасности и определили направления для совершенствования системы реагирования. В частности, отмечена необходимость усиления координации между экстренными службами и коммунальными предприятиями.

По итогам проверки состоялась деловая игра. Руководители и сотрудники спасательных служб отработали практические действия по реализации мероприятий гражданской обороны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.