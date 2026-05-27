В Подольске провели выездную администрацию для представителей СНТ

Выездная администрация прошла 26 мая в Доме культуры имени Лепсе в Подольске. Жители садовых некоммерческих товариществ задали вопросы профильным специалистам по вопросам ЖКХ, земельных отношений и социальной поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась в формате открытого диалога. Дачники и садоводы получили консультации по широкому кругу тем — от перебоев с электроснабжением до оформления земельных участков и получения мер социальной поддержки.

С жителями обсудили благоустройство, земельные отношения, образование, здравоохранение и социальную защиту, культуру, молодежную политику и спорт, экономику, инвестиции и строительство, дорожное хозяйство, ЖКХ, водоотведение, теплоснабжение и энергоснабжение.

На вопросы представителей СНТ ответили первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров, первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов, заместители главы округа, депутаты совета депутатов и члены общественной палаты, руководители профильных комитетов администрации, представители управляющих компаний и служб ЖКХ. Все обращения жителей зафиксировали для дальнейшей детальной проработки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.