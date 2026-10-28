В Подольске провели выездной прием жителей поселка Быково

Первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов и профильные специалисты 27 октября провели прием жителей в СДК «Быково». Обсуждались земельные вопросы, ремонт дороги и другие обращения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездная администрация прошла в СДК «Быково» городского округа Подольск. Обращения жителей принимали первый заместитель главы округа Владимир Кравцов и профильные специалисты.

Один из вопросов касался расторжения договора аренды земельного участка. Суд принял решение в пользу заявителей. На приеме специалисты разобрались в деталях и разъяснили порядок дальнейших действий.

Еще одно обращение было связано с ремонтом дороги в селе Покров. Работы запланированы на 2027 год: дорожники обновят покрытие, восстановят обочины и обустроят съезды к участкам. Жителям объяснили сроки и объем ремонта.

Участники приема также обращались с вопросами образования, ЖКХ, благоустройства и социальной поддержки. Выездной формат позволяет решать вопросы оперативно, без лишних поездок. Администрация городского округа взяла все обращения на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.