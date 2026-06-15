В Подольске провели спортивный праздник «Сурхарбан-2026»

Традиционный бурятский этнокультурный спортивный праздник «Сурхарбан-2026» прошел 13 июня на территории ФСК «Заречье» в Подольске. Гости увидели национальные состязания, концертную программу и попробовали блюда бурятской кухни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник открылся буддийским молебном о благополучии и процветании, который провели приглашенные ламы из традиционной Сангхи России в Москве. В мероприятии приняли участие депутат совета депутатов округа Денис Бесогонов, председатель комитета по физической культуре и спорту Артем Цепелев и директор ФСК «Заречье» Ренат Пайгин.

На сцене выступили коллективы из Бурятии и Калмыкии, в том числе ансамбль «Баирта», а также подольские фольклорные группы «Истоки», «Климовчанка» и «Терем». Концертную программу открыл ансамбль бурятской народной песни «Аялга» с приветственной композицией «Амаршалгын дуун».

«Бурятское землячество проводит Сурхарбан в Подольске уже в четвертый раз. В год единства народов России мы решили пригласить артистов из родственной нам Калмыкии и наших подольских коллег. Наша цель — показать все богатство и колорит кочевой культуры жителям европейской части России», — отметил организатор праздника Владислав Цыбикжапов.

Он добавил, что такие события укрепляют межнациональный мир и позволяют гостям почувствовать атмосферу Байкала.

Сурхарбан традиционно посвящен спорту. На площадках ФСК «Заречье» прошли соревнования по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и мини-волейболу, а также по национальным дисциплинам: бурятской борьбе «Бухэ барилдаан», стрельбе из лука, разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган» и играм «Шагай наадан» и «Баргай наадан». Для детей организовали мастер-классы.

Победителям вручили кубки и награды в индивидуальных номинациях. Гостей также ждала презентация туристического потенциала Бурятии и дегустация традиционных бууз, которые лепят вручную в форме юрты и готовят из говядины и свинины.

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