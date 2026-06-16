В Подольске провели спартакиаду загородных лагерей

Спартакиада загородных лагерей прошла 15 июня в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в Подольске. В соревнованиях приняли участие 257 детей, которые состязались в пяти видах спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу вошли волейбол, пионербол, настольный теннис, плавание и шахматы. Каждый вид спорта требовал разных качеств: командной сплоченности, быстрой реакции или стратегического мышления. На площадках развернулась напряженная борьба, а болельщики поддерживали участников кричалками и плакатами.

Спартакиаду проводят ежегодно в каждую лагерную смену. За это время она стала традицией, которую ждут и дети, и вожатые. Победителей и призеров наградили грамотами и медалями от комитета по физической культуре и спорту.

По словам организаторов, главным итогом соревнований стали не только спортивные результаты, но и чувство команды, заряд бодрости и яркие летние впечатления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.