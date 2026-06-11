В Подольске провели рейд по безопасности на станции

Профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь» провели 10 июня на станции Подольск. Участники напомнили пассажирам о правилах поведения на железной дороге и раздали более 150 листовок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рейде приняли участие представители администрации городского округа Подольск, административно-пассажирской инспекции Московской области, Центральной пригородной пассажирской компании, линейного отдела внутренних дел и волонтеры.

Организаторы напомнили жителям о необходимости соблюдать правила безопасности вблизи железнодорожных путей. Пассажирам раздали более 150 информационных листовок и разъяснили основные требования.

Участники акции подчеркнули, что переходить пути в неположенных местах и перед приближающимся поездом категорически запрещено. Шум колес может создавать иллюзию, что состав находится дальше, чем на самом деле. Также пассажирам напомнили о желтой линии на платформе, которая обозначает минимально безопасное расстояние от края.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.