В Подольске провели объединенный урок безопасности для жителей округа

В Подольске сотрудники МЧС, инспекторы дорожной полиции и специалисты военной автоинспекции в третьем корпусе школы Бородино в ЖК «Каскад Парк» провели занятие по безопасности, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эксперты в доступной форме объяснили ребятам, как действовать в критических ситуациях, напомнили единый номер вызова пожарных и спасателей, правила пожарной безопасности и основы безопасного поведения на дорогах, в том числе в зимнее время.

«В игровой форме с помощью видеороликов мы напомнили детям о правилах дорожного движения. Также о необходимости носить на одежде и рюкзаках световозвращающие элементы, которые могут спасти жизнь на дороге в темное время суток», — сказала инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения Наталья Шуварикова.

После теоретической части школьники приняли участие в перетягивании пожарного рукава, примеряли шлем и боевую одежду пожарного, а также играли в шашки пожарными извещателями. Кульминацией встречи стала демонстрация на школьном дворе.

Специалисты подробно рассказали о назначении каждого вида оборудования и его роли в спасательных операциях. Ребята узнали, что в каждой машине-автоцистерне находится порядка 2000 т воды и 200 кг пенообразователя, машина-автолестница выдвигает лестницу на 30 метров, пожарный рукав на специальной машине может развернуться на полтора километра, чтобы забирать воду из водоема для тушения пожара. Детям разрешили осмотреть машины и даже забраться внутрь.

«Когда дети видят человека в форме, они очень вдохновляются, внимательнее слушают. Им напомнили важные базовые знания, которые, надеюсь, не пригодятся детям, но жизненно необходимы», — отметила учитель начальных классов Мария Семидолина.

Мероприятие организовали с целью напомнить детям о ключевых правилах безопасного поведения в преддверии новогодних праздников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.