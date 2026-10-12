В Подольске провели молодежный фестиваль «Вне времени»

Молодежный фестиваль «Вне времени» прошел 11 октября в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Интерактивные площадки посвятили прошлому, настоящему и будущему города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль организовала общественная организация «Молодежная лига» при поддержке комитета по культуре, туризму и молодежной политике администрации округа и подольского завода СПКБ. Программа показала трансформацию Подольска через три эпохи.

В зоне прошлого гости знакомились с историей города на интерактивных выставках и в фотозонах, учились танцевать русскую кадриль и играли в городки. Театр моды «Эксклюзив» представил историческое дефиле костюмов.

Зона настоящего объединила настольные игры, в том числе авторскую викторину «Достояние России», шахматы и шашки. Здесь также провели мастер-класс по плетению памятных браслетов.

В зоне будущего инженеры завода СПКБ представили созданные на предприятии багги и авторские машины. Любой желающий мог на них прокатиться. Жители также оставили послания потомкам в капсуле времени.

На сцене и танцевальной веранде парка прошла культурная программа. Зрители участвовали в исторической викторине об округе и смотрели театрализованные миниатюры с участием исторических личностей — графа Закревского с супругой и Героя Советского Союза Виктора Талалихина.

В литературной гостиной выступили подольские поэты. Музыкальная программа включала романсы, концерт фольклорного ансамбля «Карагод», выступление барда Рената Юсипова и ретродискотеку в стиле 1970–1980-х годов.

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