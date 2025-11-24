В Подольске провели модный показ и собрали средства для приютов животных в ДНР

В Подольске 22 ноября провели модный показ «Душа России», в котором приняло участие 15 дизайнеров и более непрофессиональных 80 моделей разного возраста. На подиуме показали 15 дизайнерских коллекций от дизайнеров округа и мастеров из других регионов. В ходе благотворительной акции собрали средства для приютов животных в Донецке и Горловке, сообщает пресс-служба администрации округа.

Открыл показ «Дом русской одежды» известного дизайнера работающего в русском стиле Валентины Аверьяновой. Одежду с элементами этнического стиля показали представители разных профессий и возрастов. Школьники, молодые девушки, мамы и бабушки готовились к показу более двух месяцев, осваивая искусство дефиле, накладывания макияжа и участвуя в репетициях.

Проект «Душа России» помогает женщинам всех возрастов и профессий попробовать себя в роли моделей. Важно не только показать одежду, но и подчеркнуть женственность и элегантность через русский стиль.

«Наши модели — это обычные женщины от 13 до 78 лет, разных профессий и размеров. Мы хотим, чтобы каждая почувствовала себя особенной и раскрыла свою женственность. Мы учим быть красивыми, открытыми, настоящими русским женщинами», — сказала основатель проекта Ирина Просянкина.

На ярмарке рядом можно было купить изделия других дизайнеров, в том числе больших размеров. Сама Ирина Просянкина, которая раньше делала украшения, показала свою коллекцию «Анна Каренина».

Провели благотворительную акцию совместно с творческой группой «Истоки». На выставке детских рисунков «Животные глазами детей» можно было приобрести любую работу, а вырученные средства направили в приюты для животных в Донецке и Горловке.

«Для меня участие в проекте «Душа России» — это другая жизнь, новые знакомства. Пришла сюда 8 марта, увидела предыдущий показ и сразу решила, что тоже хочу. В этом году стала участницей. Также 15 лет занимаюсь лоскутным шитьем в подольском клубе «Цветной мир», и последние три года моя группа шьет одеяла для бойцов СВО», — сказала 78-летняя модель Тамара Сунницкая.

«Душа России» — это совместный проект женского клуба «Жизнь женщин» и ДК «Октябрь». Показы проходят дважды в год в марте и ноябре во Дворце культуры «Октябрь». На них приезжают женщины из Подольска, Подмосковья и Москвы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.