В Подольске провели конкурс фигуристов и показали шоу «Зимние сказки Подмосковья»

Подольск 5 января стал площадкой для уникального областного фестиваля «Хрустальный лед». Фигуристы со всего Подмосковья демонстрировали свое мастерство и боролись за звание лучших. Каждое выступление стало настоящим испытанием на прочность, волю к победе и артистизм. В состав жюри вошли прославленные спортсмены — Роман Костомаров и Оксана Домнина, а также художественный руководитель фестиваля Илья Авербух, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Кульминацией фестиваля стало шоу «Зимние сказки Подмосковья». Зрители получили уникальную возможность увидеть на льду звезд отечественного фигурного катания: Алексея Ягудина, Татьяну Тотьмянину, Максима Шабалина и других выдающихся спортсменов.

«Проект нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева „Зима в Подмосковье“ подарил подольчанам замечательную традицию — ежегодно проводить зимний сезон ярко и активно», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.