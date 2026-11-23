Выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, и учителя провели мастер-классы для школьников на форуме 20 ноября в школе № 32 Подольска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участницей форума во второй раз стала выпускница лицея № 23 Виктория Мошкович. Два года назад она сама была школьницей, а теперь делится опытом подготовки к экзаменам. Виктория сдала ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов и дважды стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по этому предмету. По русскому языку она дважды становилась призером, а также победителем. Уже два года девушка работает репетитором и тренером сборной Московской области по русскому языку.

«Я считаю, что большим залогом успеха является хорошее моральное состояние, в первую очередь позаботиться о себе самом, о своем комфорте», — сказала Виктория Мошкович.

К экзамену выпускницу подготовила учитель английского языка лицея № 23 Любовь Матвеева. Педагог считает главными условиями успеха регулярные занятия и веру в ребенка. На форуме учительница и ее бывшая ученица выступили на одной сцене.

«Это, безусловно, очень большая гордость — видеть, что дети, которые учились у тебя, добились таких высоких результатов», — отметила Любовь Матвеева.

После торжественной части стобалльники и педагоги провели в аудиториях мастер-классы по написанию экзаменов. В 2026 году в Подольске подготовили 40 стобалльников — это лучший показатель в Московской области. По числу призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников округ занял второе место в регионе: таких результатов добились 25 учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.