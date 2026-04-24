В Подольске провели День призывника перед весенним призывом

Традиционный День призывника прошел 23 апреля в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске. Весной из округа на службу в армию отправятся 290 юношей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие собрало около 500 человек. Поддержать будущих защитников пришли школьники, студенты колледжей, кадеты, их наставники, ветераны, участники специальной военной операции и «Волонтеры Подмосковья». Для призывников подготовили насыщенную патриотическую программу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.