В Подольске провели акцию «100 баллов для победы» для 11-классников

Всероссийская акция «100 баллов для победы» прошла накануне в школе № 32 Подольска для 11-классников округа. Более 1800 выпускников приняли участие во встречах со стобалльниками и экспертами предметных комиссий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальной площадкой акции стала школа № 32 имени 177 истребительного авиационного московского полка. Проекту более 10 лет, его традиционно проводят в преддверии выпускных экзаменов, чтобы помочь старшеклассникам справиться с волнением и настроиться на успешную сдачу ЕГЭ.

В этот день аналогичные мероприятия организовали и в других учебных заведениях Подольска. Участниками акции стали свыше 1800 учеников 11-х классов.

Школьники пообщались со студентами — бывшими выпускниками, получившими 100 баллов на ЕГЭ, а также с экспертами предметных комиссий. Для ребят провели мастер-классы по русскому языку, математике, физике, химии, информатике, биологии, истории, обществознанию и английскому языку.

Такие встречи помогают выпускникам снизить стресс и убедиться, что высокий результат на экзаменах достижим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.